Media Wales: писатель Эдвардс опубликовал "фотографию" Джека Потрошителя

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Russell Edwards

Писатель Рассел Эдвардс воссоздал внешность Джека Потрошителя, используя передовые технологии исследования ДНК. Об этом пишет Media Wales.

Как говорится в материале издания, писатель назвал маньяком эмигранта из Российской империи Аарона Комински.

Сам Эдвардс утверждает, что в 2007 году купил на аукционе шаль, принадлежавшую одной из жертв Джека Потрошителя. По словам исследователя, на этой вещи нашлась ДНК самого маньяка, которая совпала с ДНК одного из потомков сестры Комински.

При помощи фотографий родственников Комински XIX века Эдвардс смог получить его возможный портрет. На опубликованном изображении показан молодой мужчина.

Однако другие эксперты сомневаются в верности исследований, так как неповрежденная ДНК вряд ли бы сохранилась на шали через 120 лет. При этом изначальные биологические материалы, по которым проводилось сравнение, предоставлены не были.

Эдвардс также настаивает на том, что Комински избежал наказания, потому что являлся участником некоего иудео-масонского заговора, пишет Mirror.

В 2023 году праправнучка полицейского из Лондона также утверждала, что смогла установить личность Джека Потрошителя. По ее словам, настоящее имя знаменитого маньяка – Хайам Хаймс. Родственница лондонского правоохранителя заявила, что она смогла идентифицировать его по отличительным физическим признакам.