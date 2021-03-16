В США скончался преступник, ставший прообразом героя из "Ужаса Амитивилля"

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Убийца семьи, ставший прообразом героя книги и серии фильмов "Ужас Амитивилля", Рональд Дефео – младший скончался в США в возрасте 69 лет. Об этом сообщает New York Times.

В 1974 году Дефео убил своих отца, мать, двух братьев и двух сестер, а после заявил, что сделать это ему приказали голоса. Преступника приговорили к 150 годам лишения свободы – по 25 лет за каждую жертву.

Дефео отбывал наказание в тюрьме Салливана в Вольфсбурге, штат Нью-Йорк, с 1975 года.

2 февраля 2021 года преступника направили в медицинский центр города Олбани из-за проблем со здоровьем. Он скончался 12 марта в больнице Олбани.

Причину смерти Дефео пока не установили. Также не принято решение, будут ли ее оглашать позднее.

С 1999 года Дефео имел право подавать прошения об условно-досрочном освобождении. Ближайшее слушание о возможном освобождении преступника было запланировано на июль 2021 года.

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