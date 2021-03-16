В США скончался преступник, ставший прообразом героя из "Ужаса Амитивилля"

13:34
Фото: AP Photo/Richard Drew, File
Убийца семьи, ставший прообразом героя книги и серии фильмов "Ужас Амитивилля", Рональд Дефео – младший скончался в США в возрасте 69 лет. Об этом сообщает New York Times.
В 1974 году Дефео убил своих отца, мать, двух братьев и двух сестер, а после заявил, что сделать это ему приказали голоса. Преступника приговорили к 150 годам лишения свободы – по 25 лет за каждую жертву.
Дефео отбывал наказание в тюрьме Салливана в Вольфсбурге, штат Нью-Йорк, с 1975 года.
2 февраля 2021 года преступника направили в медицинский центр города Олбани из-за проблем со здоровьем. Он скончался 12 марта в больнице Олбани.
Причину смерти Дефео пока не установили. Также не принято решение, будут ли ее оглашать позднее.
С 1999 года Дефео имел право подавать прошения об условно-досрочном освобождении. Ближайшее слушание о возможном освобождении преступника было запланировано на июль 2021 года.
Ранее сообщалось о выходе на свободу Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк". 70-летний преступник провел 17 лет в исправительной колонии за похищение и изнасилование двух девушек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: