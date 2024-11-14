The Guardian: убийцу Чарльза Мэнсона заподозрили в неизвестных ранее убийствах

Фото: California Department of Corrections and Rehabilitation via AP, File

Американский преступник Чарльз Мэнсон мог убить больше людей, чем было известно ранее. Об этом пишет The Guardian.

В материале издание обращает внимание на тизер нового документального сериала о Мэнсоне от компании Peacock, где представлена аудиозапись его разговора по телефону в тюрьме.

"Никто ничего не знает о значительной части моей биографии. Я жил какое-то время в Мексике. Я поехал в Акапулько, угнал несколько автомобилей. Я по уши погряз во всяких делах, чувак. Я был причастен к убийствам", – говорит Мэнсон.

В аудиозаписи он также добавляет, что убил нескольких человек на пляже.

Журналисты отмечают, что сериал построен на материалах, охватывающих период в 20 лет. При этом не уточняется, каким образом эти материалы оказались у авторов ленты и знают ли правоохранительные органы об их содержимом.

Мэнсон умер в тюрьме в 2017 году в возрасте 83 лет.

Между тем в США могут пересмотреть приговор Эрику и Лайлу Менендесам, убившим своих родителей в доме в Беверли-Хиллз в 1989 году. По словам прокурора, поскольку на момент совершения преступлений им было меньше 26 лет, они получат право на условно-досрочное освобождение.

Менендесов приговорили к пожизненному заключению в 1996 году за убийство своих отца и матери. В свою защиту братья рассказали, что пошли на убийство из-за страха за жизнь, после того как подвергались жестокому обращению и предполагаемому сексуализированному насилию со стороны отца.