РИА Новости: маньяк и серийный убийца Роман Бурцев умер от онкологии в колонии

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Маньяк и серийный убийца Роман Бурцев, прозванный Каменским Чикатило, умер от онкологии в колонии под Пермью, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Бурцев, причастный к убийству 6 детей в возрасте от 7 до 12 лет в Ростовской области в 1993–1996 годах, отбывал пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима "Белый лебедь" в Соликамске. Его арестовали еще в 1996 году.

По словам собеседника СМИ, осужденный скончался еще в конце 2023 года.

Ранее другого серийного убийцу Владимира Миргорода обвинили еще по 5 эпизодам. В ходе допроса он признал свою вину в убийстве двух или более лиц, сопряженном с изнасилованием. До этого мужчину уже осудили за аналогичные преступление и приговорили к пожизненному сроку.

