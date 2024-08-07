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Суд прекратил уголовное преследование "скопинского маньяка" Виктора Мохова, в доме которого произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба Скопинского районного суда Рязанской области.

"Адвокатом Мохова было заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Мохова в связи с истечением срока, которое было удовлетворено", – цитирует ТАСС собеседницу агентства.

Как отметили в пресс-службе, основное рассмотрение дела об убийстве отложено на 13 августа.

По данным следствия, в августе 2022 года во дворе дома Мохова в Скопинском районе обнаружили тело местного жителя. "Скопинского маньяка" обвинили в укрывательстве особо тяжкого преступления и отправили под домашний арест. После ему изменили меру пресечения на содержание под стражей из-за нарушения условий ареста.

