Суд отправил "скопинского маньяка" под домашний арест

Фото: СК РФ

Суд в Рязанской области отправил под домашний арест "скопинского маньяка" Виктора Мохова по уголовному делу о сокрытии убийства. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд назначил два месяца домашнего ареста", – заявили в секретариате Скопинского районного суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Мохову меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее подозреваемый в убийстве в Рязанской области заявил, что "скопинский маньяк" Виктор Мохов помог спрятать труп убитого в его доме. По данному факту было возбуждено уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 316 УК РФ).

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года он вышел на свободу. Суд установил в отношении Мохова административный надзор на 6 лет. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.