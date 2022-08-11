В Сети появились кадры допроса "скопинского маньяка"

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовное дело о заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления возбуждено в Рязанской области в отношении "скопинского маньяка" Виктора Мохова, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

По данным ведомства, тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено во дворе заброшенного дома в Скопинском районе. 2 августа подозреваемый, находясь в доме своего знакомого, в ходе ссоры нанес потерпевшему удар, после которого тот скончался.

Тело погибшего было перенесено во двор заброшенного дома подозреваемым и его знакомым для сокрытия преступления. Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РФ ("Укрывательство преступлений").

"Подозреваемый в совершении данного преступления мужчина, ранее судимый за похищение двух несовершеннолетних лиц, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, дал признательные показания", – отметили в СК РФ.

Ранее подозреваемый в убийстве в Рязанской области заявил, что "скопинский маньяк" Виктор Мохов помог спрятать труп убитого в его доме.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года он вышел на свободу. Суд установил в отношении Мохова административный надзор на 6 лет. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

