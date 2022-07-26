"Скопинскому маньяку" запретили приближаться к школам и детским больницам

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Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", запретили подходить близко к образовательным организациям и детским больницам. Соответствующее решение принял суд в Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Не приближаться ближе чем на 100 метров к образовательным организациям и детским больницам", – сказал собеседник агентства.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года он вышел на свободу. Суд установил в отношении Мохова административный надзор на 6 лет. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.