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Происшествия

10 августа, 19:26

Подозреваемый в убийстве под Рязанью заявил, что "скопинский маньяк" помог спрятать труп

происшествия

Фото: youtube.com/Ксения Собчак

Подозреваемый в убийстве в Рязанской области заявил, что "скопинский маньяк" Виктор Мохов помог спрятать труп убитого в его доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СК по Рязанской области, тело местного жителя с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе заброшенного дома в Скопинском районе в воскресенье, 7 августа.

Вечером 2 августа пьяный подозреваемый в убийстве находился в доме своего знакомого. 39-летний мужчина в ходе ссоры нанес потерпевшему удар локтевым сгибом руки в область передней поверхности шеи. Пострадавший скончался на месте от полученного повреждения.

"С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый вместе со своим знакомым в ночное время переместил тело погибшего во двор заброшенного дома", – говорится в сообщении.

По данным источника агентства, убийство произошло в доме Мохова, где компания распивала спиртное.

"Подозреваемый дал показания, что они вместе с Моховым действовали. Пока дело (об укрывательстве преступлений) не возбуждено, доследственная проверка идет еще," – отметил источник.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года он вышел на свободу. Суд установил в отношении Мохова административный надзор на 6 лет. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

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