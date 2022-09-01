"Скопинский маньяк" переведен в СИЗО из-за нарушения домашнего ареста

17:55
Фото: youtube.com/"Осторожно: Собчак"
"Скопинский маньяк" Виктор Мохов переведен в СИЗО в связи с нарушением условий домашнего ареста по делу о сокрытии убийства, заявили в прокуратуре Рязанской области.
"Он нарушил условия домашнего ареста. Следователь вышел с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Прокуратура поддержала, суд вынес соответствующее решение", – отметили ТАСС в надзорном ведомстве.
Ранее подозреваемый в убийстве в Рязанской области заявил, что "скопинский маньяк" Виктор Мохов помог спрятать труп убитого в его доме. По данному факту было возбуждено уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 316 УК РФ).
Суд отправил "скопинского маньяка" под домашний арест на два месяца по данному делу.
В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.
"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года он вышел на свободу. Суд установил в отношении Мохова административный надзор на 6 лет. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.
"Скопинский маньяк" снова арестован
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