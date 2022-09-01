"Скопинский маньяк" под домашним арестом выходил в интернет – СК

Фото: youtube.com/"Осторожно: Собчак"



"Скопинский маньяк" Виктор Мохов под домашним арестом выходил в Сеть, что было запрещено, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК РФ по Рязанской области.

По данным ведомства, Мохов общался в том числе со свидетелем по уголовному делу.

"Домашний арест предусматривает наложение определенных ограничений на поведение. Выход в интернет, общение с участниками уголовного судопроизводства по данному делу – обвиняемый эти запреты нарушил", – отметила следователь.

Ранее подозреваемый в убийстве в Рязанской области заявил, что "скопинский маньяк" Виктор Мохов помог спрятать труп убитого в его доме. По данному факту было возбуждено уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 316 УК РФ).

Суд отправил "скопинского маньяка" под домашний арест на два месяца по данному делу. Однако позднее его отправили в СИЗО в связи с нарушением условий домашнего ареста.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года он вышел на свободу. Суд установил в отношении Мохова административный надзор на 6 лет. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

