Суд приговорил "поволжского маньяка" к пожизненному сроку за убийство 31 пенсионерки

Фото: телеграм-канал "Следком"

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку жителя Казани Радика Тагирова за убийство 31 пожилой женщины. Об этом пишет ТАСС.

Первые 10 лет "поволожский маньяк" будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима. Также суд удовлетворил четыре гражданских иска о компенсации морального вреда на общую сумму 1,72 миллиона рублей. По решению суда Тагиров будет обязан выплатить еще 600 тысяч рублей для возмещения процессуальных издержек.

Пресс-служба СК РФ уточнила, что мужчина с марта 2011 года по октябрь 2012 года совершал убийства, покушения на убийства с разбоем и разбойные нападения на 34 пожилых женщин. Всего пострадали жители 15 городов, включая Москву, Казань, Нижний Новгород и другие.

Злоумышленник входил в доверие к пожилым, проникал в квартиры и нападал на них. После удушения осужденный похищал деньги и прочие ценности. Следователям пришлось провести свыше 5 тысяч исследований и проверить более 10 тысяч человек на причастность к преступлению.

В декабре 2020 года Тагирова задержали. Первоначально ему были предъявлены обвинения в убийстве 26 женщин.

В феврале 2024 года государственный обвинитель потребовал, чтобы суд приговорил его к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима.