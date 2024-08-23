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23 августа, 12:24

Происшествия

Московский серийный убийца Миргород обвинен еще по пяти эпизодам

Фото: Следственный комитет РФ

Московского серийного убийцу Владимира Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам, сообщается в телеграм-канале столичного СК.

В ведомстве заявили, что Миргороду предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц, сопряженном с изнасилованием. В ходе допроса он признал вину.

Кроме того, по уголовному делу проведены молекулярно-генетические экспертизы, по результатам которых установлена причастность Миргорода к совершению преступлений.

В СК подчеркнули, что Миргород уже был осужден за аналогичные преступления и приговорен к пожизненному лишению свободы.

В августе суд прекратил уголовное преследование "скопинского маньяка" Виктора Мохова, в доме которого произошло убийство.

По данным следствия, в августе 2022 года во дворе дома Мохова в Скопинском районе обнаружили тело местного жителя. "Скопинского маньяка" обвинили в укрывательстве особо тяжкого преступления и отправили под домашний арест. После ему изменили меру пресечения на содержание под стражей из-за нарушения условий ареста.

"Скопинского маньяка" освободили из-под стражи по делу о сокрытии убийства

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