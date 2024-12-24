Арестован сочинец, который выколол глаз бывшей возлюбленной

Фото: телеграм-канал "ЧП Сочи"

Суд арестовал на два месяца жителя Сочи, который избил бывшую возлюбленную и выколол ей глаз ключом от зажигания, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Против 46-летнего мужчины завели уголовное дело о покушении на убийство. По данным суда, обвиняемый признался, что собирался побить женщину, однако, по его словам, у него не было цели ее убивать.

О случившемся стало известно накануне. В Сеть выложили кадры, на которых женщина в больнице с перебинтованным лицом рассказывает, что ей удалили глаз. По ее словам, его не удалось восстановить после того, как бывший возлюбленный избил ее гаечным ключом. Всего на лице у пострадавшей шесть швов, переломаны рука и несколько ребер.

По данным следствия, в пятницу, 20 декабря, фигурант проник в квартиру девушки и избил ее, лишив глаза. Он бил ее руками и ключом от замка зажигания своего автомобиля, а по данным краевого главка МВД – раздвижным гаечным ключом. Совершить убийство мужчина не смог, так как потерпевшая оказала ему сопротивление.

Ранее мужчина в Люберцах попытался зарезать жену из-за отказа жить с ним. По данным следствия, 6 ноября подозреваемый выждал, когда его жена выйдет из подъезда на работу, после чего нанес ей не менее двух ударов ножом в шею. Однако женщина оказала сопротивление, поэтому напавший не смог довести умысел до конца.

