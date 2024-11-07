Мужчина в Люберцах попытался зарезать жену из-за отказа жить с ним

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В Люберцах 60-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство жены из-за ее отказа жить с ним, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по Подмосковью.

По данным следствия, 6 ноября подозреваемый выждал, когда его жена выйдет из подъезда на работу, после чего нанес ей не менее двух ударов ножом в шею. Однако женщина оказала сопротивление, поэтому напавший не смог довести умысел до конца.

"Далее фигурант, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенное им деяние, нанес себе этим же ножом удары в область жизненно важных органов. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи подозреваемого спасли", – рассказали в ведомстве.

В итоге было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее житель Ростовской области забил свою 52-летнюю супругу обухом топора. По версии следствия, в ночь на 30 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в Новочеркасске, поругался с женой на почве ревности и нанес ей телесные повреждения, от которых она умерла на месте. После произошедшего ростовчанин скрылся.