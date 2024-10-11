Москвич убил топором свою жену во время сбора грибов в лесу Владимирской области

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Житель Москвы убил свою супругу во время сбора грибов в лесу Владимирской области. Следователи завели уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, 6 октября супруги ехали с дачи в Собинском районе в Москву. По дороге они решили зайти за грибами в лес в районе деревни Аленино Киржачского района, где между ними возобновился возникший ранее конфликт.

В ходе ссоры мужчина начал душить супругу, а затем взял в машине топор и несколько раз ударил им женщину по голове и шее. После этого мужчина скрыл ее тело ветками, а по дороге домой он в разных местах выбросил орудие преступления и личные вещи убитой. Дома мужчина сообщил, что в ходе ссоры высадил жену на одной из остановок в Московской области.

Спустя время старший сын женщины обратился в правоохранительные органы с сообщением о ее безвестном исчезновении. По результатам просмотра камер видеонаблюдения на трассе стало понятно, что мужчина солгал, после чего он признался в убийстве жены и показал, где спрятал тело.

В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Ранее житель Ростовской области забил свою 52-летнюю супругу, требовавшую от него подарки, обухом топора. После произошедшего ростовчанин скрылся, однако правоохранители задержали его. Ранее мужчина уже был судим за разбой. Следователи направили в суд ходатайство об аресте мужчины.