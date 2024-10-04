Ростовчанин убил топором жену, требовавшую от него подарки

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Житель Ростовской области забил свою 52-летнюю супругу обухом топора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в ночь на 30 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в Новочеркасске, поругался с женой на почве ревности и нанес ей телесные повреждения, от которых она умерла на месте. После произошедшего ростовчанин скрылся.

Источник в полиции уточнил РИА Новости, что конфликт между супругами произошел из-за претензий женщины, требовавшей от него внимания.

"Она говорила: "Ты мне цветы не даришь, не уделяешь внимание, никуда не водишь", – уточнил источник в полиции, добавив, что подозреваемый убил супругу обухом топора.

В результате правоохранители задержали жителя Новочеркасска, который уже был ранее судим за разбой. Следователи направили в суд ходатайство об аресте мужчины. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против 52-летней жительницы Балашихи. По версии следствия, женщина могла убить собственного отца, а затем убрать его расчлененные останки в холодильник. Предположительно, конфликт, закончившийся убийством, произошел на фоне совместного распития спиртного. Обвиняемая уже признала свою вину.

