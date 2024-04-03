Жительница Балашихи убила отца и убрала расчлененные останки в холодильник

Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники подмосковного главка Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Балашихи, которая убила собственного отца, после чего убрала его расчлененные останки в холодильник. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Женщина совершила убийство 1 апреля. В процессе распития спиртных напитков с 78-летним отцом из-за возникшей ссоры она нанесла ему смертельный удар ножом в грудь.

"На допросе обвиняемая вину признала. Следователями и криминалистами проведен осмотр места, изъяты мобильные телефоны, два ножа, топор, смывы вещества бурого цвета, следы пальцев рук", – говорится в сообщении ведомства.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Убийство".



Как сообщает Life.ru, инцидент произошел в частном доме на Разинском шоссе. Отец приехал к дочери на ужин. Ссора, по данным издания, случилась из-за того, что мужчина начал критиковать дочь за неуживчивый характер.

Тело убитого отца женщина расчленила топором. Части туловища она сложила в холодильник, а конечности выбросила в сточную яму около дома.

Спустя некоторое время женщина обратилась в полицию и призналась в совершении преступления.

До этого в квартире на северо-западе Москвы нашли зарезанную женщину. Прибывшие на место следователи определили, что убитая была 1968 года рождения. На ее теле нашли не менее шести ножевых ранений в области спины.

