Мужчина в костюме Деда Мороза убил предпринимателя в магазине в Чувашии

Фото: телеграм-канал "ЧувашияСледком"

Мужчина, переодевшись в костюм Деда Мороза, застрелил предпринимателя в магазине в городе Канаш в Чувашии. Его задержали, сообщается в телеграм-канале управления СК РФ по республике.

"По версии следствия, около 16:20 2 января 2025 года в один из магазинов города Канаша зашел мужчина в костюме Деда Мороза, который подошел к прилавку и произвел выстрел из огнестрельного оружия в хозяина магазина. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся", – говорится в сообщении.

Следователи, криминалисты и сотрудник МВД оперативно установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства в одном и сел Канашского округа.

Как полагают следователи, причиной убийства является долг погибшего.

Специалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Ранее тела обезглавленной 77-летней женщины и 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир дома по проспекту Ленина города Сарова в Нижегородской области. На месте происшествия работали следователи, криминалисты и сотрудники полиции.

