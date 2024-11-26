В Таганроге мать убила младенца

Фото: телеграм-канал "Ростовский Следком"

В Таганроге задержали женщину, подозреваемую в убийстве и покушении на убийство двух малолетних детей, сообщается в телеграм-канале ростовского главка Следственного комитета.

По предварительным данным, 24 ноября женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, нанесла двум своим 6-месячным сыновьям телесные повреждения. После этого она положила детей в сумки-переноски, отнесла их в один из магазинов и оставила там. Сотрудники магазина вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть одного мальчика. Второго ребенка госпитализировали в больницу.

По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка, а также ряд иных экспертиз. Решается вопрос об аресте подозреваемой.

О состоянии выжившего младенца телеканалу "360" рассказала сотрудница многопрофильной больницы, куда доставили малыша. По ее словам, ребенок находится в тяжелом состоянии, его собираются переводить в Ростов-на-Дону.

Между тем одна из местных жительниц сообщила, что подозреваемая постоянно "ошивалась на районе". Женщина по имени Марина подчеркнула, что лично не знакома с матерью, но, по рассказам, ее многие видели и лично были знакомы.

"Тут они у нас все друг друга знают. У нас есть такая Аллея Славы, где они там все околачиваются, пьют, дерутся, опорожняются, не отходя от этих лавочек, и все на свете", – подчеркнула Марина.

Еще одна жительница Мария добавила, что подозреваемая и раньше везде бросала своих детей.

Летом мать трех девочек из Красноярского края жестоко убила трехлетнюю дочь топором, чтобы отомстить мужу. По версии следствия, женщину огорчила возможная измена супруга и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила убить своих дочерей 3, 6 и 8 лет. Сначала мать ударила топором младшую девочку по голове и шее, а потом взяла нож и ударила им старшую дочь в шею.

Трехлетняя девочка скончалась на месте, а восьмилетняя была госпитализирована. При этом средняя девочка не пострадала. В отношении матери трех детей было возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве и покушении на убийство.