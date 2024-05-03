Житель Иркутской области натравил ротвейлера на ребенка

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Житель Тайшета Иркутской области натравил ротвейлера на маленькую девочку после ссоры с ее мамой. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на СУСК РФ по Иркутской области.

35-летняя местная жительница с полуторагодовалой дочерью была в гостях у своего знакомого и распивала с ним алкоголь. Мужчина с женщиной поругались, после чего возникла драка. Гостья вывела дочь из дома и вызвала такси.

Хозяин дома в этот момент спустил с цепи своего ротвейлера. Он натравил бойцовскую собаку на девочку, а сам стал избивать женщину. Пострадавшей удалось вырваться и спасти дочь, после чего они отправились за медицинской помощью.

Девочку госпитализировали с множественными рвано-укушенными ранами лица, шеи. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Во время следственных процедур опасная собака была ликвидирована.

Ранее парламент Тувы принял закон об эвтаназии социально опасных бездомных животных. Такое решение он объяснил большим количеством в регионе агрессивных собак, у которых нет владельцев. По словам представителя ведомства, инициатива предполагает усыпление животных в пунктах временного содержания.