Следователи возбудили дело по факту нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике"

Следователи завели уголовное дело по факту нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии, в результате которого погибли двое представителей правопорядка. О случившемся сообщается в телеграм-канале регионального главка СК РФ.

"28 апреля пятеро местных жителей совершили нападение на наряд ДПС МО МВД России "Карачаевский", несущий службу в поселке Мара Аягъы Карачаевского района", – уточняется в публикации.

Преступление расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на следователей пишет, что ликвидированные злоумышленники участвовали в нападении на правоохранителей 22 апреля.

Ранее стало известно о гибели двух полицейских в результате нападения, еще четверо силовиков пострадали. Злоумышленники, подъехав на машине к посту ДПС, бросили в сторону правоохранителей взрывное устройство, а затем начали стрельбу.

Представителям правопорядка удалось устранить нападавших. После случившегося специалисты нашли на месте несколько самодельных взрывных устройств.

До этого злоумышленники напали на полицейских 22 апреля. Тогда они украли табельное оружие и боеприпасы. От полученных травм двое сотрудников скончались на месте, еще один пострадал, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

СК завел уголовное дело. Позднее был найден автомобиль объявленных в розыск подозреваемых.