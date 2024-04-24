В КЧР найден автомобиль подозреваемых в нападении на полицейских

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Силовые структуры обнаружили машину объявленных в розыск подозреваемых, которые напали на полицейских в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по КЧР.

Как уточнили в ведомстве, именно на этом автомобиле скрылись злоумышленники. Следователи и криминалисты осмотрели машину и изъяли ее. В ближайшее время сотрудники регионального СК запланировали необходимые экспертизы.

На данный момент в рамках расследования уголовного дела продолжается сбор доказательств.

В пресс-службе республиканского главка МВД добавили, что силовики обнаружили автомобиль марки "ВАЗ-2112". При этом во время осмотра автомобиля были найдены личные вещи подозреваемых и упаковка от боеприпасов.

22 апреля, по данным следствия, злоумышленники с использованием огнестрельного оружия напали на наряд полиции МО МВД России "Карачаевский", похитив после табельное оружие и боеприпасы. От полученных ранений двое сотрудников скончались на месте, еще один пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи завели уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов" и "Хищение оружия и боеприпасов".

Глава КЧР Рашид Темрезов выразил уверенность, что сотрудники полиции сработают оперативно и сделают все возможное, чтобы найти злоумышленников. Он уточнил, что погибли заместитель командира мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант полиции Роман Гущин.

СУ СКР по КЧР объявили в розыск пять человек после обстрела наряда патрульно-постовой службы.

