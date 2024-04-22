22 апреля, 09:59Происшествия
СК возбудил дело после нападения на сотрудников полиции в КЧР
Фото: телеграм-канал "МВД по КЧР"
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии, в результате чего двое полицейских погибли, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, дело расследуется по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов" и "Хищение оружия и боеприпасов".
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В республике введен план "Сирена" по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.
Глава КЧР Рашид Темрезов уверен, что правоохранительные органы сработают оперативно и сделают все возможное, чтобы найти злоумышленников, которые понесут самое суровое наказание.
Он также выразил соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудникам МВД, а также пожелал скорейшего выздоровления раненому сотруднику. Темрезов уточнил, что погиб заместитель командира мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант полиции Роман Гущин.
По данным следствия, 22 апреля на наряд полиции МО МВД России "Карачаевский" напали с использованием огнестрельного оружия, похитив табельное оружие и боеприпасы. От полученных ранений двое сотрудников скончались на месте. Еще один пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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