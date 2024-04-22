СК возбудил дело после нападения на сотрудников полиции в КЧР

Фото: телеграм-канал "МВД по КЧР"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии, в результате чего двое полицейских погибли, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, дело расследуется по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов" и "Хищение оружия и боеприпасов".

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В республике введен план "Сирена" по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Глава КЧР Рашид Темрезов уверен, что правоохранительные органы сработают оперативно и сделают все возможное, чтобы найти злоумышленников, которые понесут самое суровое наказание.

Он также выразил соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудникам МВД, а также пожелал скорейшего выздоровления раненому сотруднику. Темрезов уточнил, что погиб заместитель командира мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант полиции Роман Гущин.

По данным следствия, 22 апреля на наряд полиции МО МВД России "Карачаевский" напали с использованием огнестрельного оружия, похитив табельное оружие и боеприпасы. От полученных ранений двое сотрудников скончались на месте. Еще один пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии.