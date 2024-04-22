Появилось видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

Следственный комитет показал видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии. Оно опубликовано в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видно, что территория оцеплена. На месте работают следователи и полиция.

По данным следствия, 22 апреля на наряд полиции МО МВД России "Карачаевский" напали с использованием огнестрельного оружия, похитив табельное оружие и боеприпасы. От полученных ранений двое сотрудников скончались на месте. Еще один пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов" и "Хищение оружия и боеприпасов".

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В республике введен план "Сирена" по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Глава КЧР Рашид Темрезов уверен, что правоохранительные органы сработают оперативно и сделают все возможное, чтобы найти злоумышленников, которые понесут самое суровое наказание.

Он также выразил соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД, а также пожелал скорейшего выздоровления раненому сотруднику. Темрезов уточнил, что погибли заместитель командира мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант полиции Роман Гущин.