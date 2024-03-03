Силовики проводят зачистку в ингушском Карабулаке, где скрывались боевики – СМИ

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В ингушском Карабулаке нет стрельбы, сейчас там осуществляется зачистка квартиры, где скрывались боевики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Сейчас стрельбы нет, проводится зачистка квартиры, по итогам которой можно будет говорить о количестве ликвидированных боевиков", – говорится в сообщении.

Накануне вечером на четырех улицах города Карабулак в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. Решение о проведении КТО было принято начальником УФСБ России по региону.

Позже в пресс-службе Национального антитеррористического комитета рассказали, что жители домов в Карабулаке, прилегающих к району КТО в Ингушетии, были эвакуированы. Согласно данным НАК, боевики планировали устроить несколько резонансных актов террора.

Они открыли огонь по силам спецназа ФСБ РФ, которые пытались их задержать, уточнили в комитете. На тот момент сообщалось, что боевики оказались заблокированы в одном из жилых домов.