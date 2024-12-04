Уголовное дело возбуждено после убийства пожилой пары в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Нижегородской области"

Тела обезглавленной 77-летней женщины и 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир дома по проспекту Ленина города Сарова в Нижегородской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по региону.

По данным СК, дело возбудили по статье "Убийство двух или более лиц". Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники полиции.

"Производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления", – заявило следствие.

Ранее следователи завели дело по статье о покушении на убийство в отношении гражданина Узбекистана, который избил и скинул свою 17-летнюю дочь с 4-го этажа в Иркутске.

Еще один инцидент произошел в Таганроге, где задержали женщину, подозреваемую в убийстве и покушении на убийство двух малолетних детей. Предварительно, женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла двум своим 6-месячным сыновьям телесные повреждения. После этого она положила детей в сумки-переноски, отнесла их в один из магазинов и оставила там.