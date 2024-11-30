Мигрант избил и скинул 17-летнюю дочь с 4-го этажа в Иркутске

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Следователи завели дело по статье о покушении на убийство в отношении гражданина Узбекистана, который избил и скинул свою 17-летнюю дочь с 4-го этажа в Иркутске, передает пресс-служба регионального СК.

По результатам предварительного следствия выяснилось, что инцидент произошел 28 ноября, когда обвиняемый находился по месту жительства в доме по улице Розы Люксембург. В квартире он применил к своей дочери физическое насилие, а после вытолкнул из окна.

Подростка доставили в больницу с множественными переломами тела и конечностей. В учреждении она и дала показания по делу. После этого полицейские задержали мужчину и допросили.

Как отметили в пресс-службе ведомства, свою вину он не признал. В данный момент он заключен под стражу.

Между тем прокуратура города Люберцы взяла под контроль уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 5-месячной дочери. Мужчина несколько раз ударил ребенка по голове из-за долгого плача. Девочка скончалась на месте происшествия.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В ближайшее время суд совместно с прокуратурой рассмотрят вопрос о заключении злоумышленника под стражу.