Суд отправил на психиатрическое лечение москвичку, утопившую дочь в ванной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар 18-летнюю москвичку, утопившую малолетнюю дочь в ванной, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Такое решение было принято с учетом позиции государственного обвинителя Черемушкинской межрайонной прокуратуры.

Суд установил, что вечером 31 декабря 2023 года женщина купала в ванной ребенка 2022 года рождения. В этот момент девочка начала плакать, чем разозлила мать. Тогда москвичка рукой схватила голову дочери, умышленно окунула ее в воду и удерживала в таком положении около минуты.

Когда она поняла, что ребенок не подает признаков жизни, достала ее из воды, перенесла тело на кровать в комнату. Затем, осознавая, что девочка умерла, мать переложила ее в коляску, которую впоследствии вынесла на балкон.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдает хроническим психическим расстройством и в период инкриминируемого деяния не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не руководила ими. Против нее возбудили дело по статье "Убийство малолетнего".

Летом мать трех девочек из Красноярского края жестоко убила трехлетнюю дочь топором с целью отомстить мужу. Следствие считает, что женщину огорчила возможная измена супруга. В результате, находясь под воздействием алкогольного опьянения, она решила убить своих дочерей 3, 6 и 8 лет. Сперва мать ударила топором по голове и шее младшую дочь, а затем взяла нож и ударила им в шею старшей дочери.

Трехлетняя девочка скончалась на месте, а восьмилетнюю доставили в больницу. Средняя девочка не пострадала. В отношении матери возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве и покушении на убийство.