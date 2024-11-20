Житель Люберец до смерти избил свою 5-месячную дочь

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Прокуратура города Люберцы взяла под контроль уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 5-месячной дочери, передает пресс-служба областного ведомства.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел днем 19 ноября. Мужчина, находясь в своей квартире в Малаховке, несколько раз ударил ребенка по голове из-за долгого плача. Девочка скончалась на месте происшествия.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В ближайшее время суд совместно с прокуратурой рассмотрят вопрос о заключении злоумышленника под стражу.

Ранее на принудительное лечение в психиатрический стационар была отправлена 18-летняя москвичка, утопившая малолетнюю дочь в ванной. По версии суда, вечером 31 декабря 2023 года женщина купала в ванной ребенка, когда девочка начала плакать, чем разозлила мать. Тогда москвичка рукой схватила голову дочери, умышленно окунула ее в воду и удерживала в таком положении около минуты.

До этого в отношении матери возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве и покушении на убийство после жестокого убийства трехлетней дочери топором. Таким образом женщина хотела отомстить мужу. Следствие считает, что женщину огорчила возможная измена супруга.