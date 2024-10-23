В Приамурье арестована мать умершего от борща младенца

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Суд в Амурской области вынес приговор матери младенца, умершего от кормления борщом, хлебом и соком, сообщает телеканал "360".

В частности, женщину приговорили к семи месяцам ограничения свободы. Серышевский районный суд установил, что мать плохо ухаживала за семимесячным младенцем, из-за чего у ребенка развился острый гастроэнтерит.

Кроме того, несмотря на затрудненное дыхание и нарушение сознания у ребенка, мать не вызвала скорую, а пошла к педиатру в поликлинику, поэтому медицинскую помощь новорожденному оказали несвоевременно. Ребенок скончался в палате интенсивной терапии районной больницы. В суде женщина признала свою вину.

Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей запрещено изменять место жительства без согласия спецгосоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания, и выезжать за пределы Белогорского муниципального округа.

Летом мать трех девочек из Красноярского края жестоко убила трехлетнюю дочь топором, чтобы отомстить мужу. По версии следствия, женщина была огорчена возможной изменой супруга и, находясь под воздействием алкогольного опьянения, решила убить своих дочерей 3, 6 и 8 лет. Сначала мать ударила топором младшую девочку по голове и шее, а потом взяла нож и ударила им старшую дочь в шею.

Трехлетняя девочка скончалась на месте, а восьмилетняя была госпитализирована. При этом средняя девочка не пострадала. В отношении матери трех детей было возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве и покушении на убийство.