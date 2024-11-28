Суд Красноярска арестовал подозреваемого в убийстве девушки в свинарнике

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Ужурский районный суд Красноярска на два месяца заключил под стражу подозреваемого в убийстве школьницы, чье тело с укусами было обнаружено в свинарнике. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

В ведомстве также уточнили РИА Новости, что ранее мужчина был осужден по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Его приговорили к 5 годам колонии в апреле 2003 года, а в 2007 году он вышел по УДО. Также у фигуранта есть две судимости по статье о краже.

Инцидент, в ходе которого 17-летняя девушка погибла в загоне для свиней, произошел 23 ноября. По версии следователей, родители погибшей разводили скот и в тот день уехали в Красноярск для продажи мяса. Девушка помогала семье и ухаживала за животными, поэтому зашла покормить их. Позднее друг обнаружил тело девушки с укусами в области головы и тела в загоне.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура начала проверку.

Изначально следователи предполагали, что два быка вышли в коридор из загона и один из них ударил школьницу по голове рогом, из-за чего та потеряла сознание. Затем на нее могли напасть свиньи.

Однако спустя время следователи заявили, что к смерти 17-летней девушки может быть причастен сосед, который задержан по подозрению в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней.

По версии СК, мужчина из-за неприязненных отношений с отцом погибшей решил ему отомстить и забить скот. В загоне он встретил девушку. Мужчина начал угрожать школьнице ножом, между ними завязалась борьба, девушка упала на землю, но продолжала сопротивляться. Мужчина схватил палку и несколько раз ударил девушку по голове. Она потеряла сознание, а потом он над ней надругался.

