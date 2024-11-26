СК: погибшую в загоне для свиней в Красноярском крае девушку мог ударить бык

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Девушка, погибшая в загоне для свиней в Красноярском крае, могла потерять сознание после удара быка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, девушка пошла кормить домашний скот, находившийся в закрытых стойлах. Там были быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого на нее напали свиньи, покусав ее.

Из сарая быки убежали, на момент осмотра места происшествия их не было. Кроме того, отмечается, что большие свиньи оставались закрытыми в стойле, а значит девушку покусали небольшие, которые сумели выбраться в дырки.

Инцидент произошел вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района Красноярского края. 17-летняя девушка погибла в загоне для свиней. По версии следствия, родители погибшей разводили свиней, но в этот день они уехали в Красноярск для продажи мяса. Девушка помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными, поэтому зашла в загон, чтобы покормить их.

В результате тело девушки с множественными укусами животных в области головы и тела обнаружили в загоне. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура Красноярского края начала проверку. В пресс-службе ведомства уточнили, что тело девушки обнаружил ее друг, позвав соседей на помощь. Однако прибывшие по вызову врачи констатировали смерть школьницы. По данным СК, она умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии.