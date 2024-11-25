Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края "

В Красноярском крае 17-летняя девушка погибла в загоне для свиней. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района. По версии следствия, родители погибшей разводили свиней, но в этот день они уехали в Красноярск для продажи мяса. Девушка помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными, поэтому зашла в загон, чтобы покормить их.

В результате тело девушки с множественными укусами животных в области головы и тела было обнаружен в загоне. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура Красноярского края начала проверку. В пресс-службе ведомства уточнили, что тело девушки обнаружил ее друг, позвав соседей на помощь. Однако прибывшие по вызову врачи констатировали смерть школьницы.

Ранее львы загрызли сотрудницу парка "Тайган". Женщина зашла в клетку для уборки вольера, не закрыв засов двери между двумя помещениями клетки. В результате хищники растерзали сотрудницу парка.

В связи с этим было возбуждено дело о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Директор парка Олег Зубков рассказывал, что причиной гибели сотрудницы стал человеческий фактор. По его словам, погибшая проработала в парке около 18 лет.