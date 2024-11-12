The Sun: самая крупная в Британии домашняя пума напала на 78-летнего "короля тигров"

Фото: thesun.co.uk/Roger Crump

Самая крупная в Великобритании пума по прозвищу Тоффи напала на своего 78-летнего хозяина Терренса Мура, которого британские СМИ прозвали "королем тигров" из-за того, что он на протяжении долгого времени разводил зверинец с крупными хищниками. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным СМИ, в его зверинце содержится не только пума, но и ягуар по кличке Афина, а также дальневосточный леопард Комета. Тоффи набросилась на хозяина, когда тот зашел к животному в вольер. Правоохранители успели спасти мужчину, однако Мура получил серьезные травмы. Его доставили вертолетом в больницу, где он проходит лечение. При этом хищник не пострадал.

Всех обитателей зверинца временно передали на попечение Хартфордширскому зоопарку. Как рассказал знакомый Мура, нападение пумы на "короля тигров" стало неожиданностью.

"Он любит этих кошек, а они любят его. Он, должно быть, был в ужасе, хотя и привык к хищникам. Чудо, что ему удалось выжить. Все могло кончиться совсем, совсем по-другому. Обычно он очень осторожен и методичен – он занимался этим десятки лет", – заявил мужчина.

Между тем в мае суд постановил, что Мур не имел права продавать билеты для посещения зверинца. Кроме того, обращение хозяина с животными признали плохим. В результате мужчине запретили в течение 5 лет содержать крупных хищников и оштрафовали его на 14 тысяч фунтов стерлингов. Планировалась, что решение об изъятии зверей будет принято в течение нескольких недель.

В связи с этим знакомый Мура предположил, что хозяин хищников мог допустить ошибку из-за стресса, связанного с требованием избавиться от животных.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 25-летнего мужчину, который работал в поле около границы национального парка Дудхва, и утащил его на соседнюю плантацию. Позже были найдены частично съеденные останки. В пресс-службе нацпарка заявили, что вопрос о компенсации для семьи погибшего будет обсуждаться после окончания следствия.

