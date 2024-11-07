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07 ноября, 10:56

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Lokmat Times: львица напала на 7-летнюю девочку в Индии

Львица утащила и растерзала 7-летнюю девочку в Индии – СМИ

Фото: 123RF/andamanse

В Индии львица утащила семилетнюю девочку в лес и растерзала ее. Об этом сообщает RT со ссылкой на Lokmat Times.

По информации издания, дикое животное напало на девочку, когда та вместе с мамой возвращалась домой с фермы. Львица утащила ребенка в заросли, где спустя время были обнаружены сильно поврежденные останки. Через сутки зверя нашли, усыпили и поместили в клетку, утверждают журналисты.

Уточняется, что это второй подобный случай за 14 дней. Ранее львица убила пятилетнего мальчика, который играл около своей хижины.

До этого в индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 25-летнего мужчину, который работал в поле около границы национального парка Дудхва, и утащил его на соседнюю плантацию. Позже были найдены частично съеденные останки.

В пресс-службе нацпарка заявили, что вопрос о компенсации для семьи погибшего будет обсуждаться после окончания следствия.

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