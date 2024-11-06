Акула откусила ногу пожилому серферу на Гавайях

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На Гавайях акула напала на 61-летнего серфера, передает Hawaii News Now.

Пожилой мужчина решил заняться серфингом рано утром у пляжа Вайеху. Когда он сидел на доске, на него неожиданно набросилась акула и откусила ему ногу по колено.

Крики раненого мужчины услышали другие серферы, которые помогли ему добраться до берега, а также оказали первую помощь, наложив жгут. После пострадавшего экстренно госпитализировали. Уже в больнице, придя в себя, он заявил, что все еще любит океан.

Между тем глава пожарной службы отметил силу мужчины и своевременную помощь "добрых самаритян", услышавших крики. В результате инцидента было принято решение закрыть на время пляж Вайеху.

Ранее на курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и оторвала часть ноги спустившемуся слишком низко парапланеристу. У пострадавшего была оторвана часть правой пятки, разорваны мышцы и сухожилие, а также диагностировано несколько переломов. Мужчину оперативно доставили в военный госпиталь, где прооперировали.