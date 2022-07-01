Акула откусила руку и ногу туристке в Хургаде

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Акула откусила руку и ногу женщине на египетском курорте Хургада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство России в Хургаде.

"Женщина не является гражданкой РФ", – уточняется в сообщении.

По информации агентства, она является гражданкой Австрии. Женщину доставили в больницу, позднее она скончалась от полученных травм. В связи с инцидентом на курорте на три дня запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.

Ранее российский турист погиб в результате ДТП в турецкой Аланье. В Генконсульстве РФ рассказали, что речь идет о россиянине 1980 года рождения. По данным правоохранителей, турист во время движения на арендованном мотоцикле, перестраиваясь, резко изменил полосу движения. В итоге его сбило другое транспортное средство.

