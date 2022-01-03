Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии

16:37
Фото: телеграм-канал "Следственный комитет Беларуси"
Туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Витебской области Белоруссии, среди пассажиров есть пострадавшие. Об этом сообщает белорусский СК в телеграм-канале.
"Днем 3 января на 120-м километре автодороги М-8 Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины, водитель автомобиля Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в результате аварии водитель иномарки погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с различными травмами. Среди пострадавших четверо детей. Всего в автобусе находились 42 человека.
Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.
Ранее авария с участием легковушки и рейсового автобуса произошла в Самарской области. ДТП случилось в Сергиевском районе на 1011-м километре автодороги М-5 "Урал". В аварии погиб один человек.
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