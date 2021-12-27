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Семь автомобилей столкнулись на улице Энергетиков в Люберцах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Московской области.

Авария произошла в 13:30 по московскому времени. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

"Движение автотранспорта затруднено. Пострадавших в результате ДТП нет", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве произошла авария с участием иномарки-внедорожника и маршрутного такси. По данным ГИБДД, в результате столкновения пострадали шесть человек, из которых пятеро были пассажирами общественного транспорта.

