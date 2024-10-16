СК возбудил дело после гибели сотрудницы крымского парка "Тайган" из-за нападения львов

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В Крыму возбудили уголовное дело после гибели работницы парка львов "Тайган", которую растерзали хищники, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК.

Дело расследуется по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, сотрудница парка зашла в клетку ко львам для уборки, забыв закрыть засов двери между двумя помещениями. В результате хищники убили ее.

В свою очередь, директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков сообщил, что семье погибшей окажут любую всестороннюю помощь, в том числе с организацией похорон.

Об инциденте с убийством львами сотрудницы парка "Тайган" стало известно 16 октября. Зубков рассказывал, что причиной гибели сотрудницы стал человеческий фактор. Он отмечал, что женщина не закрыла засов из наружного во внутренний вольер.

По словам Зубкова, погибшая проработала в парке около 18 лет. И за это время она прошла путь от простого рабочего до управляющего зоопарком и хорошо знала хищников.