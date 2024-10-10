Reuters: медведь напал на 55-летнего грибника на севере Словакии

10 октября, 14:05Происшествия
Фото: 123RF/kwasny221
На севере Словакии медведь напал на 55-летнего мужчину, который отправился в лес, чтобы собрать грибы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.
Инцидент произошел неподалеку от города Хибе у подножия горной системы Высокие Татры. Двое грибников встретились с медведем, который напал на мужчин. В результате, несмотря на усилия медиков, одного из них не удалось спасти, а о состоянии второго пока не появлялось информации. Предположительно, мужчина не пострадал.
Аналогичный случай последний раз фиксировался в Словакии в 2021 году.
Ранее в американском штате Колорадо медведица с тремя детенышами ворвалась через приоткрытую раздвижную дверь в дом. 74-летний хозяин попытался прогнать хищников стулом, но медведица отбросила его в стену. В результате животное повредило голову, шею, живот, а также руки и ноги мужчине.
Американцу удалось спрятаться в спальне, а спустя время медведей прогнал заместитель шерифа. Только после этого врачи смогли оказать помощь пострадавшему. Через некоторое время медведи были обнаружены на деревьях неподалеку от дома мужчины. Их ликвидировали.
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