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Медведь насмерть задрал мужчину в Якутии. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Саха.

Инцидент произошел в 45 километрах от села Эжанцы в Усть-Майском районе. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку для выяснения обстоятельств гибели мужчины 1968 года рождения.

Другое нападение произошло в американском штате Колорадо. Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian, медведица с тремя детенышами ворвалась через приоткрытую раздвижную дверь в дом. 74-летний хозяин дома попытался прогнать хищников стулом, но медведица отбросила его в стену.

В результате животное повредило голову, шею, живот, а также руки и ноги мужчине. Американцу удалось спрятаться в спальне, а спустя время медведей прогнал заместитель шерифа. Только после этого врачи смогли оказать помощь пострадавшему.

Через некоторое время медведи были обнаружены на деревьях неподалеку от дома мужчины. Их ликвидировали. По данным газеты, это происшествие стало первым зарегистрированным случаем нападения медведей в Колорадо в 2024 году. При этом в прошлом году их было шесть.

Ранее в поселке Лучегорск Приморского края медведь задрал двух мужчин в дачном доме, а затем забрался в приют для животных и убил еще 35 собак. Спустя время Минприроды Приморья сообщило о ликвидации зверя.

