В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за медведей в городе

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На территории Петропавловска-Камчатского был введен режим повышенной готовности в связи с увеличением количества случаев появления медведей в городе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

По поручению губернатора региона Владимира Солодова министерство лесного и охотничьего хозяйства переведено на усиленный режим работы.

Для обеспечения безопасности населения местные власти организовали дежурство специалистов министерства лесного хозяйства, а также увеличили число оперативных групп, которые будут реагировать на появление медведей в населенных пунктах. К работе привлекли около 50 человек, 30 из которых – профессиональные охотники.

С помощью заявлений граждан правительство разрабатывает карту, на которой отслеживается перемещение хищников по территории населенных пунктов. Это позволяет реагировать на появление медведей и принимать меры по их ликвидации.

На данный момент в Петропавловске-Камчатском городском округе зафиксировано присутствие двух медведей в районах сопки Мишенной и СРВ. Сотрудники оперативных групп проводят работу по выявлению и ликвидации этих хищников.

Заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский сообщил, что в текущем сезоне от жителей населенных пунктов было получено более 450 сообщений о появлении медведей. Оперативные группы за последнюю неделю ликвидировали около 30 медведей.

Между тем в поселке Лучегорск Приморского края медведь убил двух мужчин в дачном доме, после чего забрался в приют для животных и убил еще 35 собак. Позже Минприроды Приморья сообщило о ликвидации зверя.

Спустя несколько дней в соседнем селе Светлогорье амурский тигр задавил собаку. Глава района Владимир Козак не уточнил, будут ли от села отпугивать тигра. В местной администрации сообщили, что Госохотнадзор фиксирует все случаи выхода хищника в населенные пункты и принимает необходимые меры по предупреждению дальнейших инцидентов.