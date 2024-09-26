В Приморском крае амурский тигр задавил собаку

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Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье Пожарского района Приморья спустя четыре дня после нападения медведя на соседний поселок Лучегорск, сообщил глава района Владимир Козак РИА Новости.

26 сентября в телеграм-каналах были опубликованы фотографии мертвой собаки и следов зверя на земле, которые указывали на медведя, на днях убившего 2 человек и 36 собак в соседнем поселке Лучегорск.

Местные власти изучили фотографии с места инцидента и пришли к выводу, что в Светлогорье был амурский тигр, а не медведь. При этом глава района не уточнил, будут ли от села отпугивать тигра.

В администрации района сообщили, что Госохотнадзор фиксирует все случаи выхода хищника в населенные пункты и принимает необходимые меры по предупреждению дальнейших инцидентов. Для обеспечения безопасности жителей администрация района просит ограничить передвижение в ночное время суток и соблюдать меры предосторожности.

23 сентября в поселке Лучегорск Пожарского района медведь убил 2 человек и 36 собак. Следственный комитет по Приморскому краю сообщил, что медведь убил двух мужчин в дачном доме. По информации регионального Минприроды погибли отец и сын. Помимо этого, медведь задрал собаку, а после забрался в приют для животных в поселке и убил еще 35 собак.

Вечером 24 сентября Минприроды Приморского края сообщило о ликвидации зверя.