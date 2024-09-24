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24 сентября, 11:28

Происшествия

Жительница Приморья рассказала о панике среди местных жителей из-за медведя-людоеда

Фото: 123RF/cedecea

Новости о появлении медведя-людоеда рядом с поселком Лучегорск в Приморском крае вызвали панику среди местных жителей, сообщает телеканал "360" со ссылкой на местную жительницу Елену.

"Все люди напуганы происходящим. С утра была паника у жителей в различных группах Лучегорска, но стараемся ее не допускать", – сказала она.

По словам женщины, все компетентные органы привлечены к поискам медведя. Так, охотнадзор организовал работы по береговой линии озера, а вооруженные полицейские проводят рейды на машинах.

Как отметила Елена, жителей поселка информируют о происходящем через официальные источники информации.

В настоящее время местным жителям стоит избегать посещения перового и второго микрорайонов Лучегорска, подчеркнули в телеграм-канале администрации Пожарского муниципального округа. Кроме того, родителям необходимо забирать детей со школы после уроков, так как их не отпустят домой без сопровождения.

О появлении медведя-людоеда в Приморье стало известно 23 сентября. Животное пробралось на дачный участок в Пожарском районе и напало на двух мужчин, в результате они погибли.

Кроме того, медведь растерзал 35 собак в местном приюте. Как уточнила его директор, никто из людей не пострадал. Однако она добавила, что рядом с приютом находится предприятие, где часто дежурят охранники.

Охотоведы получили разрешение на ликвидацию медведя, поэтому уже сейчас они занимаются поиском животного.

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