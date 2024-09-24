Убивший двух мужчин медведь растерзал 35 собак в приморском приюте

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Медведь, который ранее убил двух мужчин в дачном доме под Лучегорском в Приморском крае, растерзал 35 собак в местном приюте "Друг". Об этом сообщила РИА Новости директор учреждения Ольга Замышляева.

"Наш приют в лесополосе, забор деревянный, хлипкий. У нас охраны нет, собаки на будочном содержании", – заявила директор приюта.

Она также отметила, что никто из людей не пострадал. Однако Замышляева уточнила, что рядом с приютом находится предприятие, где часто дежурят охранники.

Как сообщает агентство со ссылкой на администрацию Пожарского муниципального округа, охотоведы получили разрешение на ликвидацию медведя, поэтому уже сейчас они занимаются поиском животного вдоль береговой линии озера.

"Вооруженные сотрудники полиции проводят рейды на машинах с целью не допустить медведя в поселок", – сказано в сообщении.

Жителей региона попросили быть осторожнее, а также не посещать первый и второй микрорайоны Лучегорска. Также администрация призвала родителей забирать детей из школы, поскольку их не отпустят домой без присмотра взрослых.

Ранее медведь пробрался на дачный участок и напал на двух мужчин в Пожарском районе Приморья, в результате они погибли. Известно, что незадолго до нападения животное загрызло собаку. В настоящее время медведя ищут.

