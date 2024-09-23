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23 сентября, 08:39

Происшествия

В Приморье медведь пробрался на дачный участок и загрыз двух мужчин

Фото: 123RF/kwasny221

Медведь пробрался на дачный участок и напал на двух мужчин в Пожарском районе Приморья. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональный Минприроды.

"В минувшие выходные на территории упраздненного села Благовещенка в Пожарском районе Приморского края, неподалеку от Лучегорска, медведь ворвался в дачный дом и напал на двух взрослых мужчин, трагедии избежать не удалось: отец и сын погибли", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло ведомство, мужчин загрыз бурый медведь. Незадолго до нападения животное загрызло собаку. В настоящее время медведя ищут.

Между тем в Центральной Словакии медведь напал на пожилого мужчину и ранил его. Инцидент случился в лесном массиве, где у пострадавшего располагается дачный участок. После того как мужчина увидел медведицу, он попытался ее прогнать. Она начала убегать, однако затем вернулась и напала на пострадавшего.

Ранее автомобиль сбил медведя возле Пентагона. В результате случившегося животное погибло. Медведь попал под колеса транспорта при попытке пересечения оживленной дороги между зданием Минобороны США и жилыми массивами города Арлингтон. Сам водитель автомобиля не пострадал.

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