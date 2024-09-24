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24 сентября, 14:15

Происшествия

Охотники застрелили медведя, убившего двух мужчин и 35 собак в Приморье

Фото: телеграм-канал "МинПрироды25"

Медведя, который убил двух мужчин в дачном доме и 35 собак в приюте в Лучегорске Приморского края, ликвидировали специалисты охотнадзора. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природы.

"Им оказался крупный самец бурого медведя", – сказано в сообщении.

Причины агрессивного поведения животного будут выявлены позже.

О появлении агрессивного медведя в Приморье стало известно 23 сентября. В тот день животное пробралось на дачный участок в Пожарском районе и напало на двух мужчин. В результате отец и сын погибли.

На следующий день стало известно о том, что этот же медведь растерзал 35 собак в местном приюте. Директор учреждения Ольга Замышляева рассказала, что никто из людей не пострадал.

Тогда же местным жителям рекомендовали быть осторожными, не посещать первый и второй микрорайоны Лучегорска. Помимо этого, администрация призвала родителей забирать детей из школы, так как их не отпустят домой без присмотра взрослых.

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