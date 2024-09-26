Глухой тигр за два месяца съел 10 человек в Индии

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В Индии поймали глухого тигра, который съел 10 человек, сообщает News.ru.

Последней его жертвой стал 55-летний житель деревни неподалеку от тигриного заповедника Пилибхит в штате Уттар-Прадеш. Тигр загрыз его 9 сентября.

Зверя удалось выследить и усыпить сотрудникам заповедника. Они обратили внимание, что тигр находится в отличной физической форме, но не реагирует на звуковые раздражители. По их предложениям, зверь оглох из-за шума машин и взрывов петард, которыми его пытались отпугнуть местные.

"Это первый случай в нашей практике, когда мы сталкиваемся с глухим тигром", – рассказал лесник Маниш Сингх.

Ранее специалисты охотнадзора ликвидировали медведя, который убил двух мужчин в дачном доме и 35 собак в приюте в Лучегорске Приморского края. Им оказался крупный самец бурого медведя. Причины агрессивного поведения животного будут выявлены позже.

О появлении агрессивного медведя в Приморье стало известно 23 сентября. В тот день животное пробралось на дачный участок в Пожарском районе и напало на двух мужчин. В результате отец и сын погибли.

На следующий день стало известно о том, что этот же медведь растерзал 35 собак в местном приюте. Директор учреждения Ольга Замышляева рассказала, что никто из людей не пострадал.

Тогда же местным жителям рекомендовали быть осторожными, не посещать первый и второй микрорайоны Лучегорска. Помимо этого, администрация призвала родителей забирать детей из школы, так как их не отпустят домой без присмотра взрослых.

